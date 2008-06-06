Журналістам пропонують «неформально поспілкуватися» з Балогою

Сьогодні в День журналіста Секретаріат Президента України оголошує День відкритих дверей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, цього року представникам медіа пропонується не лише огляд резиденцій Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а й можливість неформально поспілкуватися з главою Секретаріату та його заступниками.

Також у рамках Дня відкритих дверей Секретаріат та інші резиденції глави держави відвідають ветерани медіа-справи та студенти перших курсів Київського інституту журналістики, які вибороли це право за результатами конкурсу.

У рамках Дня відкритих дверей запропоновано таку програму екскурсій приміщеннями Державних резиденцій глави держави: Секретаріат Президента – огляд фотовиставки «Президент і ЗМІ», зала Державних заходів, кабінет глави Секретаріату Президента та кабінети його заступників, конференц-зала, телестудія; будинок Городецького; будівля по вул. Липська, 4 (відкривається для преси вперше); огляд реконструкції Маріїнського палацу.