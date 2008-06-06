В Партії регіонів Тимошенко вже називають в.о

У зв`язку з розпадом коаліції уряд, який очолює Юлія ТИМОШЕНКО, сьогодні є виконуючим обов`язки.

Про це заявив в інтерв`ю УНІАН голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР, заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що «місяць є на вирішення цих питань». «Впродовж місяця має бути сформована коаліція, яка подасть новий склад уряду», – сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції. Зачитавши заяви, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я хочу сказати одне: хай ці люди схаменуться».

Як відомо, до складу коаліції входили 227 народних депутатів України. У зв`язку з виходом двох народних депутатів з коаліції вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування і для існування коаліції необхідно, щоб до неї входила більшість депутатів ВР, тобто не менш як 226 чоловік.