НУ-НС підклала свиню "втікачеві" з фракції

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відкликання депутата Юрія БУТА зі складу Комітету з питань правосуддя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції “Наша Україна – Народна самооборона” з посиланням на заступника голови фракції Романа ЗВАРИЧА.

“За поданням фракції в парламенті зареєстровано проект постанови, відповідно до якої ми відкликаємо Юрія БУТА зі складу Комітету з питань правосуддя і будемо звертатись до Верховної Ради з проханням підтримати такий проект постанови”, сказав Р.ЗВАРИЧ.

Коментуючи заяву Ю.БУТА про вихід зі складу демократичної коаліції, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що “з юридичної точки зору, такий крок не має жодних правових наслідків, оскільки ані в Конституції, ані в законі “Про статус народного депутата”, ані в Регламенті не передбачена можливість індивідуального виходу депутата з коаліції. Тому, формально, БУТ залишається членом нашої коаліції”.

Він зазначив, що “в межах Регламенту фракція буде вживати найжорсткіші міри” до депутата Ю.БУТА. “Сьогодні буде підписаний і скерований лист на його ім’я з пропозицією скласти депутатські повноваження”, - повідомив Р.ЗВАРИЧ. “Це буде єдиний спосіб для цієї особи зберегти хоч крихту порядності, це буде чесно і послідовно”, - зауважив він.

"Юрій БУТ увійде в історію молодої Української держави, як зрадник. На жаль, дії депутата БУТА не підпадають під кримінальну відповідальність, але з морально-етичної точки зору Юрій БУТ вчинив злочин проти виборців, і, відповідно, має бути покараний”, наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.