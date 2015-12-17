Депутати від "Самопомочі" й БПП пропонують звільнити Кириленка

Відповідний проект постанови №3659 зареєстровано у ВР 17 грудня.

Авторами документа є депутати Ірина Подоляк, Олег Лаврик, Роман Семенуха, Олександр Опанасенко, Павло Костенко (всі - від "Самопомочі"), Павло Кишкар (обраний від "Самопомочі", але був виключений з фракції), а також Олена Матузко та Ірина Фріз ("Блок Петра Порошенка").

Текст проекту постанови поки не доступний на сайті парламенту, документ передано на розгляд керівництва ВР.

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