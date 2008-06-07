Яценюк сформулював головну проблему української економіки

Здорова економіка є запорукою високих соціальних стандартів.

Такими словами голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК розпочав свій виступ під час Парламентських слухань на тему: «Про хід виконання в Україні європейської соціальної хартії», - повідомив прес-секретар голови ВР.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «головне до чого має прагнути Україна - це макроекономічна стабільність та підняття росту ВВП, зайнятості населення, зменшення інфляції , продуктивність праці».

Також на часі в нашій країні і реформування системи оплати праці. “Була складна дискусія щодо реформування системи оплати праці і можливості запровадження погодинної оплати праці. Значна і левова частка країн Європейського Союзу і Сполучені Штати мають погодинну оплату праці”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, також потребує уваги і мінімальна заробітна плата та прожиткові стандарти. “В проекті змін до державного бюджету життєві та соціальні стандарти мають бути максимально підтягнуті до розрахункових мінімумів, що визначені законодавством”, - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Не оминув увагою голова Верховної Ради і питання трудової міграції. За його словами, “через значний відтік трудових ресурсів з України, а також приток аналогічних трудових ресурсів держава має ключову проблему, немає кому працювати. А через тенденції глобалізованої економіки, якщо не звертати увагу на цю проблему, на теренах України працюватимуть не українці, а люди з Китаю та Індії”.

Керівник українського парламенту як позитив відзначив прийнятий нещодавно Верховною Радою в першому читанні Трудового кодексу України. «Але деякі статті треба допрацювати і винести на друге читання» - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Також голова Верховної Ради торкнувся питання профспілок. На його переконання, українські профспілки мають залишатися поза політикою.

“Роль і місце профспілок в ринковій економці - є номер один для дійсного розвитку продуктивних сил. Вони мають бути потужним органом захисту працівників і бути дійсно незалежними”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, учора у ВР пройшли парламентські слухання на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)», за результатами яких було ухвалено рекомендації.