Яресько не збирається у прем'єрське крісло

Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що не буде складати свої обов'язки. Про це вона сказала в ефірі "1+1", передає ТСН.ua.

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На запитання, чи чи хоче вона зайняти прем'єрське крісло чиновниця відповіла: "Ні в якому разі. У нас вже є прем'єр-міністр".

Додамо, кількома днями раніше Порошенко, Гройсман і Яценюк у спільному зверненні заявили, що зміна прем'єра в Україні поки не на часі.