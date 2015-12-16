Іванчук: У Григоришина і Саакашвілі є домовленість за будь-яку ціну відправити Яценюка у відставку

Про це Іванчук заявив в інтерв'ю "Новому времени".

За його словами, Саакашвілі і Григоришин домовилися відправити Арсенія Яценюка у відставку "за будь-яку ціну".

"Погоджено їх дії з дискредитації влади, з розхитування недовіри до уряду. Я думаю, що у них є якась домовленість відправити Яценюка у відставку будь-якою ціною. Але нехай це буде на їх совісті", - зазначив він.

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Коментуючи звинувачення Саакашвілі у свою сторону, Іванчук заявив, що йому "все одно, чиї прізвища і з чийого оточення" він називає.

"Я вважаю, що губернатор не має права займатися звинуваченнями. Якщо у тебе є докази, береш офіційний бланк і відправляєш генпрокурору, повідомляєш про це також журналістам, якщо не довіряєш генпрокурору. А так йде кампанія з дискредитації влади, нагнітання істерії в суспільстві, мовляв, всі погані і всі крадуть", - заявив нардеп.

Повне інтерв'ю з Андрієм Іванчуком читайте у свіжому випуску "Нового времени".