Савченко передала у суд власноручно підписану заяву про взяття Геннадія Корбана на особисту поруку (фото)

Заяву Савченко передав Володимир Рубан і готовий засвідчити її достовірність. Також на поруки готові взяти народні депутати Віталій Купрій, Валентин Дідич і Андрій Денисенко, які присутні в залі суду. Адвокати просять долучити її до матеріалів справи.

"Необхідно зазначити, що я, Надія Савченко, перебуваючи в полоні, як ніхто інший розумію, що презумпція невинуватості повинна діяти і ніхто не повинен позбавляти людину волі доки її вина не доведена".