Савченко передала у суд власноручно підписану заяву про взяття Геннадія Корбана на особисту поруку (фото)
12:58, 18 грудня 2015Політика
405 0
Українська льотчиця й народний депутат Надія Савченко, проти якої ведеться судовий процес у Росії, передала до суду клопотання про взяття на поруки лідера партії УКРОП Геннадія Корбана.
Фото УНИАН
Заяву Савченко передав Володимир Рубан і готовий засвідчити її достовірність. Також на поруки готові взяти народні депутати Віталій Купрій, Валентин Дідич і Андрій Денисенко, які присутні в залі суду. Адвокати просять долучити її до матеріалів справи.
"Необхідно зазначити, що я, Надія Савченко, перебуваючи в полоні, як ніхто інший розумію, що презумпція невинуватості повинна діяти і ніхто не повинен позбавляти людину волі доки її вина не доведена".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter