В.о. глави СБУ святкує день народження
15:55, 08 червня 2008Політика
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Наливайченку виповнилося 42 роки
Сьогодні у керівника Служби безпеки України Валентина Наливайченка день народження. Йому виповнилося 42 роки.
Наливайченко став першим заступником голови СБУ 29 травня 2006 року. До того він був послом України в Білорусі. Через півроку президент звільнив главу СБУ Ігоря Дріжчаного, і Наливайченко став в.о. керівника Служби безпеки. Для того, щоб стати повноправним главою, йому потрібно отримати схвалення парламенту.
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