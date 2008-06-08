В.о. глави СБУ святкує день народження

Сьогодні у керівника Служби безпеки України Валентина Наливайченка день народження. Йому виповнилося 42 роки.

Наливайченко став першим заступником голови СБУ 29 травня 2006 року. До того він був послом України в Білорусі. Через півроку президент звільнив главу СБУ Ігоря Дріжчаного, і Наливайченко став в.о. керівника Служби безпеки. Для того, щоб стати повноправним главою, йому потрібно отримати схвалення парламенту.

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