Кріль просить політиків не пхати носа у справи Єдиного Центру

Голова партії "Єдиний Центр", народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що жоден із голів обласних державних адміністрації не очолить обласну організацію "Єдиного Центру".

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ заявив на прес-конференції у Вінниці після установчої конференції вінницької обласної організації партії "Єдиний Центр".

"Я даю вам гарантію, що на посадах голів обласних організацій ви не побачите жодного губернатора", - сказав він.

І.КРІЛЬ додав, що президією партії прийнято рішення, що жоден із губернаторів не може очолити політичний процес в області, "оскільки він повинен займатись вирішенням господарських питань".

"Якщо губернатори виявлятимуть бажання бути у "Єдиному Центрі", ми не будемо цьому заперечувати, але я думаю, що таких буде не багато", - додав голова "Єдиного Центру".

Також І.КРІЛЬ заявив, що не має наміру критикувати і прогнозувати долю інших політичних сил, і просить політиків не перейматися процесами партії "Єдиний Центр".

"Мені як голові партії "Єдиний Центр" досить часто не подобається, що про нас говорять інші політики. Вони не переймаються процесами, які відбуваються у їхніх політичних партіях, зате переймаються процесами всередині нашої політичної сили", - сказав він.

І.КРІЛЬ при цьому зазначив, що "Єдиний Центр" у жодному разі не буде вдаватися до застосування адміністративного ресурсу для розбудови партії.

І.КРІЛЬ додав, що фінансування партії здійснюється за рахунок внесків членів партії, але при цьому відмовився назвати розмір внесків. "Фінансування партії здійснюється виключно за рахунок внесків членів партії і ми будемо оприлюднювати фінансову звітність по нашій діяльності виключно за діючим законодавством", - сказав він.