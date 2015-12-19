Порошенко ветував закон про дострокове звільнення довічно ув'язнених

Президент повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями прийнятий нею "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням" (№2292), передає ТСН.

Читайте такожПорошенко помилував 12 засудженихВідповідно до законопроекту, умовне звільнення від відбування покарання застосовується до засудженого, який відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, якщо він фактично відбув у в'язниці не менше 20 років, та при відсутності у нього злісних порушень протягом 3 років.

Щодо умовно звільнених засуджених довічно встановлюється адміністративний нагляд строком на 10 років, а по його закінченню засуджений звільняється судом від довічного ув'язнення взагалі. На переконання Петра Порошенка, в цьому законі порушені принципи "відповідності покарання вчиненому злочину".