Чи буде російська мова в Азербайджані другою державною?

Ліберально-демократична партія Азербайджану (ЛДПА) виступила за надання російській мові статусу другої державної мови, повідомляє портал Day.az.

За словами голови ЛДПА Фуада Алієва, є "цілий ряд причин" для підтримки ідеї надання російській мові статусу державної в Азербайджані. "По-перше, між Азербайджаном і Росією є тісні державні зв`язки на найвищому рівні. Наші народи також століттями сусідують у мирі і злагоді та разом пройшли через горнило такого важкого випробування, як Велика Вітчизняна війна... Зараз ці зв`язки розвиваються і міцніють, чому свідчення - проживання і робота в Російській Федерації більше 3 мільйонів азербайджанців, а також наявність в Азербайджанській Республіці найбільшої російської діаспори на всьому Кавказі - більше 120 тисяч осіб", - зазначає глава ЛДПА.

В окремому коментарі для РІА "Новини" голова партії зауважив, що, за його спостереженнями, творчий і загальний освітній рівень тих, хто знає російську мову в Азербайджані набагато вищий, ніж у представників країн, де друга державна мова - англійська. За його словами, це пов`язано з якістю російськомовної освіти в СРСР. "Та й сьогоднішні показники російськомовних шкіл в Азербайджані порівняно з освітою англійською чи азербайджанською мовами незрівняно вищі", - зробив висновок Фуад Алієв.

З ідеєю надання російській мові статусу державної виступив днями керівник Російської громади Азербайджану, депутат парламенту Михайло Забелін. За його словами, "надання російській мові статусу державної - тривалий процес, але, думаю, необхідно порушувати це питання".