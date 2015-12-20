Президент Росії запевняє, що не має на меті відтворити СРСР

Про це він заявив в інтерв'ю, включеному у документальний фільм "Миропорядок" на одному з російських каналів.

За словами Путіна, дії Заходу на пострадянському просторі пов'язані не із захистом інтересів України, а з побоюваннями відтворення Радянського Союзу, і як наслідок - спробами перешкодити цьому.

Він наголосив, що такої мети – відтворення СРСР – ні в кого немає, але "навіть сама гіпотетична можливість об'єднання зусиль" у межах сучасних інтеграційних процесів "не дає добре і глибоко спати" західним країнам.

При цьому Путін вважає, що економічне співробітництво Росії і України зробило б країни більш конкурентоспроможними, "дозволило б і Україні, і Росії зайняти гідне місце в сучасній системі поділу праці" на світовому ринку.

Але головне завдання Заходу – "не допустити цього об'єднання зусиль", переконаний президент РФ.

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"Не секрет, все робили для того, щоб не допустити створення єдиного економічного простору між Росією, Казахстаном і Білоруссю, створення Митного союзу. До цього часу не хотіли розмовляти з Євразійським економічним союзом як з повноцінним учасником міжнародного життя", - заявив Путін.

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Однак, на його думку, Захід вже починає розуміти, що така позиція - деструктивна.