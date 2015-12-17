Турчинов: Путін заплутався у брехні

Про це УНІАН повідомила прес-служба РНБО України.

Секретар РНБО нагадав, що сьогодні під час прес-конференції у відповідь на запитання щодо заарештованих в Україні російських ГРУшників капітана Єрофєєва і сержанта Александрова, затриманих на Донбасі, Путін почав плутатись в показах річної давнини.

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"Хочу нагадати, що вже два роки поспіль Володимир Путін говорив одне і те саме: російських військових немає на сході України. Згадайте хоча б «пряму лінію» з ним, що відбувалась у минулому році, де було сказане буквально наступне: "Це все маячня. На сході України немає ніяких російських підрозділів, немає спеціальних служб, немає інструкторів. Це все місцеві мешканці". Сьогодні місцеві мешканці під тиском беззаперечних аргументів вже перетворюються на російських військових. Так, не блимнувши оком, президент РФ бреше, переконаний, що його ніхто не зупинить у брехні", - зазначив він.

За його словами, можна прогнозувати, що прийде час, і Путін розповідатиме з екранів ТБ, що ніколи не заперечував присутності регулярних армійських корпусів збройних сил РФ на території України.

"Нас не дивують нові тренди кремлівської брехні. Наше завдання - викинути російських окупантів (регулярних, нерегулярних, ГРУшників, ФСБшників та іншу сволоту), незалежно від того, як їх називає Путін, за межі України", - сказав Турчинов.