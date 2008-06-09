Голос Плюща коштує два-три мільярди?
06:19, 09 червня 2008Політика
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Радник Тимошенко співчуває нардепові
Народний депутат України від БЮТ, радник прем’єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима вважає свого колегу по парламенту Івана Плюща "трагедією української держави". Про це Олекса Гудима заявив у неділю під час зустрічі з виборцями у Львові.
"Сьогодні Іван Плющ однією ногою у більшості, іншою - у меншості. Голос Плюща вирішальний. Та що він робитиме і як голосуватиме? Очевидно, гулятиме, як кіт. Зрозуміло, що нині цей голос коштує мільярд, два чи три. Але я йому співчуваю", - резюмував нардеп.
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