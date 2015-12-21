Коломойський заявив, що не давав інтерв'ю виданню Politico
18:28, 21 грудня 2015Політика
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Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не давав інтерв'ю виданню Politico.
Коломойський прокоментував появу інтерв'ю / Фото УНІАН
"Інтерв'ю, звичайно, гостре і місцями смішне. Але хочу багатьох засмутити - я не давав інтерв'ю ніякій газеті Politico. Зараз консультуюся з адвокатами щодо своїх подальших дій у зв'язку з виходом цього матеріалу", - повідомив Коломойський УНІАН.
Раніше на сайті газети Politico з'явився матеріал "Зоряні війни в Україні: Порошенко проти Коломойського", в якому містилися цитати, нібито сказані Коломойським.
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