Коломойський заявив, що не давав інтерв'ю виданню Politico

"Інтерв'ю, звичайно, гостре і місцями смішне. Але хочу багатьох засмутити - я не давав інтерв'ю ніякій газеті Politico. Зараз консультуюся з адвокатами щодо своїх подальших дій у зв'язку з виходом цього матеріалу", - повідомив Коломойський УНІАН.

Раніше на сайті газети Politico з'явився матеріал "Зоряні війни в Україні: Порошенко проти Коломойського", в якому містилися цитати, нібито сказані Коломойським.