У Раді консультуються щодо рішення про вибори у Кривому Розі

11:00, 23 грудня 2015
Політика
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Перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту до 11.30 для завершення консультацій щодо ухвалення рішення про призначення дати виборів мера Кривого Рогу та змін до Податкового кодексу.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що наразі відбувається нарада голів фракцій та груп парламенту щодо сьогоднішнього порядку денного роботи Ради, узгодження питань щодо виборів у Кривому Розі, держбюджету та податкової реформи.

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“Вони довели спільне загальне рішення усіх керівників груп і фракцій - оголосити перерву до 11.30”, - сказав Парубій і закликав депутатів у цей час зібратися у сесійній залі.

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