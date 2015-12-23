У Раді консультуються щодо рішення про вибори у Кривому Розі

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що наразі відбувається нарада голів фракцій та груп парламенту щодо сьогоднішнього порядку денного роботи Ради, узгодження питань щодо виборів у Кривому Розі, держбюджету та податкової реформи.

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“Вони довели спільне загальне рішення усіх керівників груп і фракцій - оголосити перерву до 11.30”, - сказав Парубій і закликав депутатів у цей час зібратися у сесійній залі.