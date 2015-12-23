У Раді консультуються щодо рішення про вибори у Кривому Розі
11:00, 23 грудня 2015Політика
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Перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту до 11.30 для завершення консультацій щодо ухвалення рішення про призначення дати виборів мера Кривого Рогу та змін до Податкового кодексу.
В раді оголошена перерва / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що наразі відбувається нарада голів фракцій та груп парламенту щодо сьогоднішнього порядку денного роботи Ради, узгодження питань щодо виборів у Кривому Розі, держбюджету та податкової реформи.
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“Вони довели спільне загальне рішення усіх керівників груп і фракцій - оголосити перерву до 11.30”, - сказав Парубій і закликав депутатів у цей час зібратися у сесійній залі.
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