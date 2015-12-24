Рада планує о 17.00 почати розгляд проекту держбюджету на 2016 рік

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним сьогоднішнього засідання Ради передбачено розглянути понад 50 питань, більшість з яких - економічні.

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Зокрема це законопроект стосовно надання уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного характеру до держави-агресора, а також стосовно стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики.

Серед іншого, розглядатиметься законопроект щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також питання про заходи сприяння капіталізації та реструктуризації банків.

Розглядатиметься також законопроект про фінансову реструктуризацію і законопроект про створення конкурентних умов в оподаткуванні і стимулюванні економічної діяльності в Україні.

З пропозиціями президента розглядатиметься, зокрема законопроект про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Крім того, парламент сьогодні розгляне проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення поточної сесії.

Також до сесійної зали Верховної Ради буде винесено питання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата.