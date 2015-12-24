У Раді зареєстрований проект постанови про відставку міністра інфраструктури Пивоварського

Документ зареєстрований під номером 3718. Ініціатори проекту народні депутати Руслан Князевич, Сергій Алексєєв, Василь Яніцький, Дмитро Голубов - фракція "Блоку Петра Порошенко" і Руслан Сидорович (фракція "Об'єднання "Самопоміч").

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Пивоварський і два його заступники Володимир Шульмейстер та Володимир Омелян заявили про свою відставку.

Пивоварський повідомив, що після свого звільнення має намір повернутися в бізнес. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників. До теперішнього часу Рада поки не проголосувала за відставку Пивоварського.

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Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.