Фракція "БПП" проголосує за бюджет на 2016 рік - Луценко
03:54, 25 грудня 2015Політика
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Фракція «Блок Петра Порошенка» проголосує за бюджет на 2016 рік.
«БПП» проголосує за бюджет на 2016 рік / Фото УНІАН
Про це заявив голова фракції Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.
Він зазначив, що ті, хто проголосує за бюджет, візьмуть на себе «важку ношу», але ті, хто не проголосує, ризикують «скинути країну в безодню».
Луценко наголосив, що фракція візьме на себе «важку ношу».
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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Верховна Рада України планує ухвалити проект державного бюджету на 2016 рік.
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