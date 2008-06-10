МЗС України та Росії відзначають ювілей Конотопської битви заявами

Намір української влади відзначати 350-річчя Конотопської битви в російському Міністерстві закордонних справ викликає подив і жаль. Така позиція задекларована в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ, розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема, зазначено: «Викликає просто подив і жаль те, з якою завзятістю, гідною кращого застосування, деякі сили в Україні намагаються сьогодні вишукати в спільній, дійсно складної, місцями суперечливої російсько-українській історії події і персонажі, примітні лише тим, що вони якось були спрямовані проти Москви, проти Росії, проти росіян. В ім`я цього іноді підіймаються на щит імена і діяння, яких в інших умовах можна було б і посоромитися. Кривава битва через чергову зраду чергового гетьмана – з їх числа».

«У цих умовах, - зазначає Департамент інформації і друку МЗС Росії, - доводиться сподіватися на мудрість українського народу, який не дозволить себе втягнути в штучне, надумане протистояння з Росією. Ігри з історією, особливо з націоналістичним підгрунтям, ніколи ще ні до чого доброго не приводили».

При цьому МЗС РФ трактує згадану історичну подію таким чином: «Йдеться про один з епізодів бурхливої події періоду середини XVII століття – про битву біля Сосновської переправи під Конотопом між військом, що складалося з кримських татар, козаків і поляків, і російським загоном на чолі з князем Олексієм Трубецьким, який вимушений був, зазнавши чутливих втрат, однак зовсім не будучи розгромленим, відійти до Путівля. Сам же похід загону О.Трубецького був викликаний необхідністю протидії планам гетьмана І.Виговського, який порушив власну клятву на вірність Москві, включити частину українських земель під назвою Велике князівство Російське до складу Речі Посполитої. Гетьман І.Виговський завершив свій життєвий шлях зовсім не героїчно – в жовтні 1659 р. козаки його повалили і змусили тікати до Польщі, де через п`ять років вже поляки звинуватили його у зраді та стратили».

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У Міністерстві закордонних справ України натомість заявляють, що відзначення в Україні 350-річчя Конотопської битви не направлено проти іншої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Відзначення історичної дати не означає, що цей захід спрямований проти іншої держави, це є увічнення пам’яті, данина полеглим, розкриття правди», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛИЧ наголосив, що питання святкування чи відзначення історичних дат, дат національної історії є виключно внутрішнім правом країни.

«Відзначення 350-річчя Конотопської битви є ні що інше, як відновлення історичної пам’яті, історії правди, як вшанування тих, хто загинув», - сказав він, додавши, що Конотопська битва в українській історії є ще одним етапом боротьби українського народу за незалежність.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2008 р. Президент України підписав Указ «Про святкування 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві».

Сьогодні, 10 червня, МЗС Росії заявило, що намір української влади відзначити 350-річчя Конотопської битви викликає подив і жаль.