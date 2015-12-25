Порошенко назвав держбюджет-2016 складним
18:49, 25 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко назвав прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2016 рік складним.
REUTERS
Про це повідомляє "112 Україна".
"Бюджет не простий, бюджет складний, бюджет дуже легко піддається критиці популістами. Бюджет є тим мінімальним фундаментом для проведення реформ, без яких країна сьогодні не може ефективно продовжити своє існування", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня прийняла бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів - з урахуванням прийнятих напередодні змін у податкове законодавство.
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