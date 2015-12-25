Порошенко назвав держбюджет-2016 складним

Про це повідомляє "112 Україна".

"Бюджет не простий, бюджет складний, бюджет дуже легко піддається критиці популістами. Бюджет є тим мінімальним фундаментом для проведення реформ, без яких країна сьогодні не може ефективно продовжити своє існування", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня прийняла бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів - з урахуванням прийнятих напередодні змін у податкове законодавство.