Чи поїде Ющенко на о.Зміїний разом з румунським президентом?

07:23, 11 червня 2008
Політика
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На сьогодні опрацьовується можливість спільного відвідання президентами України та Румунії Віктором ЮЩЕНКОМ і Трояном БАСЕСКУ острова Зміїний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Опрацьовується питання можливого спільного відвідування острова Зміїний президентами України і Румунії», - сказав В.КИРИЛИЧ.

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