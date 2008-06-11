Чи поїде Ющенко на о.Зміїний разом з румунським президентом?

На сьогодні опрацьовується можливість спільного відвідання президентами України та Румунії Віктором ЮЩЕНКОМ і Трояном БАСЕСКУ острова Зміїний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Опрацьовується питання можливого спільного відвідування острова Зміїний президентами України і Румунії», - сказав В.КИРИЛИЧ.