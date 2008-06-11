Москаль не розуміє, нащо розглядати макулатуру про Жванію

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що кримінальна справа, порушена за підробку документів стосовно депутата Давида ЖВАНІЇ, є незаконною, оскільки сплив термін її давності.

Про це він заявив сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам.

«Кримінальна справа не може бути порушена, оскільки терміни притягнення до кримінальної відповідальності спливли. Не можна притягувати до відповідальності через це не тільки по підробці, але й по вбивству, по зраді батьківщині, диверсійній діяльності. Нащо розглядати макулатуру?», - висловився з іронією Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський районний суд Києва задовольнив прохання генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року народного депутата України Давида ЖВАНІЇ.