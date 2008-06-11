Грищенко: розмови про ПДЧ потрібно вести не в Росії, а в Брюсселі

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО підкреслює, що розмови про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО потрібно вести не в Росії, а в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО сказав на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Посол підкреслив, що з Росією Україна може вести лише консультації і переконувати, що за будь-які дії України не будуть спрямовані проти Росії.

При цьому він зауважив, що розуміє наскільки це буде нелегко.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що необхідно вести діалог з Росією і змінити тональність. «Необхідно знайти можливість, щоб ми не обмінювались звинуваченнями через ЗМІ, а наші лідери мали час і бажання зустрічатись і вести діалог, той діалог, який дозволить усвідомити сутність логіки свого партнера», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він також бачить своїм завданням зменшити «поле розходжень і розширити поле співпраці». Це саме, за словами К.ГРИЩЕНКА, стосується і договору про дружбу між країнами і перебуванням на території України Чорноморського флоту, а також питань, пов’язаних з економічною співпрацею, зокрема щодо вступу України до СОТ та намірів Росії приєднатись до цієї організації.