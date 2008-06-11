Плющ дав зрозуміти, щоб на нього не надіялись

Народний депутат України Іван ПЛЮЩ (фракція НУ-НС) поки що не планує вступати до парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

І.ПЛЮЩ наголосив: “Я там не був і поки що не збираюсь вступати до коаліції”. “І що це за постановка питання, це що, одні - демократична коаліція, а другі – недемократична?”, – додав він.

На уточнююче запитання, чи це означає, що він ніколи не вступатиме до коаліції, І.ПЛЮЩ відповів: “Ніколи не кажи ніколи”.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.

Того ж дня заступник лідера фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив журналістам, що демократична коаліція існує, оскільки до її складу входить 226 народних депутатів разом з депутатом І.ПЛЮЩЕМ.

На репліку УНІАН, що І.ПЛЮЩ не є членом коаліції, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів, що це «застаріла інформація» (на засіданнях ВР заява І.ПЛЮЩА про входження до складу коаліції демократичних сил не оголошувалася – УНІАН).