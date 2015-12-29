До суду у справі лідера УКРОПу Корбана везуть ключового свідка - адвокат

12:46, 29 грудня 2015
Політика
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29 грудня вранці у Дніпровському районному суді Києва суддя Микола Чаус оголошує повний текст рішення щодо зміни запобіжного заходу Геннадію Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою.

Фото УНИАН
 

У процесі зачитування рішення як підозрюваний у справі, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, був згаданий і Михайло Кошляк, хоч засідання щодо нього тільки має відбутися сьогодні.

Про це повідомив адвокат Андрій Смирнов. "Рішення щодо мого підзахисного вже готове. Браво!", – написав адвокат на своїй сторінці в Facebook.

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Крім того, за словами адвоката Олексія Шевчука, іншого підозрюваного у справі Корбана, Олега Мартинова, який перебував у лікарні, терміново виписали і везуть в Дніпровський суд до цього ж одіозного судді.

"Олег Мартинов є ключовим свідком у справі Корбана. Саме до нього були застосовані тортури з метою надання свідчень проти Корбана. Засідання призначене на 12:45", – повідомив Олексій Шевчук.

В эти минуты в Днепровском районном суде города Киева, Судья Чаус зачитывает полный текст решения по Геннадию Корбану....

Опубликовано Андрій Смирновым 29 декабря 2015 г.
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