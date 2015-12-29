До суду у справі лідера УКРОПу Корбана везуть ключового свідка - адвокат
29 грудня вранці у Дніпровському районному суді Києва суддя Микола Чаус оголошує повний текст рішення щодо зміни запобіжного заходу Геннадію Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою.
У процесі зачитування рішення як підозрюваний у справі, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, був згаданий і Михайло Кошляк, хоч засідання щодо нього тільки має відбутися сьогодні.
Про це повідомив адвокат Андрій Смирнов. "Рішення щодо мого підзахисного вже готове. Браво!", – написав адвокат на своїй сторінці в Facebook.
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Крім того, за словами адвоката Олексія Шевчука, іншого підозрюваного у справі Корбана, Олега Мартинова, який перебував у лікарні, терміново виписали і везуть в Дніпровський суд до цього ж одіозного судді.
"Олег Мартинов є ключовим свідком у справі Корбана. Саме до нього були застосовані тортури з метою надання свідчень проти Корбана. Засідання призначене на 12:45", – повідомив Олексій Шевчук.
В эти минуты в Днепровском районном суде города Киева, Судья Чаус зачитывает полный текст решения по Геннадию Корбану....Опубликовано Андрій Смирновым 29 декабря 2015 г.