Порошенко вимагає розробити концепцію впровадження контррозвідувального режиму в Україні
13:32, 29 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко вимагає розробити концепцію впровадження контррозвідувального режиму в Україні.
Президент заявив про це під час підсумкової колегії СБУ / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підсумкової колегії Служби безпеки України.
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«Я вимагаю у найкоротші терміни розробити концепцію впровадження контррозвідувального режиму в Україні», - заявив Порошенко.
Раніше Порошенко заявляв, що Росія переходить до нових форм гібридної війни: ворог робить ставку на диверсійну підривну діяльність всередині України.
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