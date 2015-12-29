Порошенко вимагає розробити концепцію впровадження контррозвідувального режиму в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підсумкової колегії Служби безпеки України.

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«Я вимагаю у найкоротші терміни розробити концепцію впровадження контррозвідувального режиму в Україні», - заявив Порошенко.

Раніше Порошенко заявляв, що Росія переходить до нових форм гібридної війни: ворог робить ставку на диверсійну підривну діяльність всередині України.