Порошенко: Росія переходить до нових форм гібридної війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час церемонії вручення державних нагород та ключів від квартир співробітникам СБУ - учасникам АТО.

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За його словами, рішуча відсіч ворогу від Збройних Сил України та правоохоронних органів поруч із жорсткою реакцією міжнародної спільноти змусило агресора перейти до нових форм гібридної війни.

«Ворог робить ставку на диверсійну підривну діяльність», - наголосив президент.