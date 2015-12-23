Законопроект про виключення кандидатів з виборчих списків суперечить Конституції – політолог

Про це в коментарі УНІАН повідомив політолог Тарас Чорновіл.

«Що стосується будь-яких коректив, які можуть відбуватись після дня голосування. Є одна елементарна річ: відповідно до Конституції єдиним джерелом влади в Україні є народ, який висловлює свою позицію на виборах та обирає депутатів», - зазначив він.

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«До моменту виборів можна дискутувати чи можуть чи не можуть партії міняти, переставляти своїх кандидатів у списках. Застережень би не виникало, якби це було до моменту друку виборчих бюлетенів, якщо мова йде про першу п’ятірку або до моменту кінцевого підбиття підсумків виборів або до моменту самого голосування, якщо йдеться про дальші кандидатури, які не фіксуються в самому бюлетені», - додав Чорновіл.

За його словами, такі законопроекти вже не в перше вносяться у Верховну Раду пишуться для того, щоб провівши до ВР певний свій блок, набравши певну кількість голосів за рахунок показових людей: герої АТО, актори, хороші економісти, потім частину цих людей просто викинути і включати тих, за кого б люди ніколи б не проголосували: спонсори партії, криміналітет.

«Ця ініціатива – це ревізування волі виборця, порушення базової норми Конституції, це речі про які навіть говорити не варто серйозно», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до Закону "Про вибори народних депутатів України" (в частині виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в багатомандатному окрузі) (№ 3700). Проектом закону пропонується надати партіям право вносити зміни в списки кандидатів у народні депутати від партії після встановлення результатів виборів, шляхом виключення, ухваливши відповідне рішення з'їзду партії. Даний законопроект був зареєстрований лідерами фракцій "БПП" Юрієм Луценком, "Батьківщини" Юлією Тимошенко, "Народного фронту" Максимом Бурбак, "Самопомочі" Олегом Березюком і Радикальної партії Олегом Ляшком.