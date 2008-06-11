Катеринчук просить Генпрокурора розібратися з його депутатом

Народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням перевірити факти та надати правову оцінку діям депутата Київської міської ради Павла ТЕСЛЕНКА (пройшов до Київради за виборчим списком Блоку Миколи Катеринчука – УНІАН).

Про це йдеться у депутатському зверненні М.КАТЕРИНЧУКА до О.МЕДВЕДЬКА, текст якого передано агентству УНІАН.

Зокрема, М.КАТЕРИНЧУК нагадує, що під час проведення ІІ сесії Київської міської ради VI скликання 10 червня депутатом Київради П.ТЕСЛЕНКОМ було оголошено про створення депутатської фракції „Блок Миколи Катеринчука” у Київській міській раді VI скликання у складі трьох осіб.

З цього приводу М.КАТЕРИНЧУК зазначає, що відповідно до пункту 6.1.2. статті 6 регламенту Київської міської ради фракції Київради формуються (об`єднуються) на основі єдності поглядів або партійної належності депутатів з чисельністю не менше п`яти депутатів. Проте жодного рішення депутатами Київ ради від Блоку Катеринчука про утворення депутатської фракції „Блок Миколи Катеринчука” у Київській міській раді VI скликання не приймалося та не було відповідно оформлених документів.

“Таким чином, депутатом Київської міської ради П.ТЕСЛЕНКОМ, умисно, без рішення депутатів Київської міської ради від Блоку Миколи Катеринчука шляхом підлогу документів та з порушенням положень регламенту Київської міської ради було самовільно присвоєно владні повноваження та вчинено злочин, передбачений статтями 353, 364 та 365 Кримінального кодексу України”, йдеться у зверненні до генпрокурора.

Тож М.КАТЕРИНЧУК просить О.МЕДВЕДЬКА перевірити факти, викладені у зверненні, дати правову оцінку діям депутата Київради П.ТЕСЛЕНКА та в разі їх підтвердження, вжити відповідних заходів реагування.