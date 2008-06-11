Тимошенко зізналась, що в неї в бюджеті лежать 30 мільярдів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відмовилася назвати журналістам затверджені Кабінетом Міністрів прогнозні макропоказники на 2008 рік, пояснивши це тим, що вони мають бути узгоджені з Президентом, профільними парламентськими комітетами та Національним банком України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у відповідь на прохання УНІАН назвати цифри нових макропоказників.

“Враховуючи те, що документ було прийнято за основу, і він вимагає узгодження з Президентом країни, профільними комітетами Верховної Ради, з Національним банком, у мене немає повноважень на оголошення цих показників. Я думаю, що ми це можемо зробити в найближчий вівторок”, - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у вівторок планується засідання Кабінету Міністрів, на якому буде розглянуто проект змін до держбюджету на 2008 рік.

«Проект має за мету розподілити ті додаткові 30,4 млрд. грн., які є сьогодні додатково в бюджеті завдяки стабільному розвитку економіки, зокрема, за рахунок детінізації оплати податків», - пояснила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК заявив, що затверджені Кабінетом Міністрів на сьогоднішньому засіданні прогнозні макропоказники на 2008 рік потребують певного коригування.

«У нас є певна дискусія. Ми її продовжимо за рамками засідання уряду. Уряд погодився з тим, що в наступний вівторок він повернеться ще раз до питання макропоказників», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що прогнозні макропоказники затверджені у варіанті, запропонованому Міністерством економіки.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів затвердив уточнені прогнозні показники економічного та соціального розвитку України на 2008 рік.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Довідка УНІАН. Держбюджет-2008 розраховано з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), в травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживацьких цін становило 14,6%. Індекс споживацьких цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.