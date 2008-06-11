Соціалісти хочуть на дострокові парламентські вибори

Секретар політради СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що у Верховній Раді України протягом місяця має бути сформовано нову коаліцію або оголошено про дострокові парламентські вибори.

Про це йдеться у його коментарі, розміщеному на сайті Соцпартії.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, «ситуація загострилась із виходом двох депутатів з правлячої коаліції”. “Адже стаття 83 Конституції України говорить, що до коаліції депутатських фракцій входить більшість народних обранців від конституційного складу Верховної Ради України, а нині у коаліції лише 225 депутатів», - заявив С.НІКОЛАЄНКО

За його словами, «коаліція розвалилась і фактично припинила свою діяльність”. Він додав, що тепер протягом місяця слід або формувати нову коаліцію, або після закінчення терміну оголошувати дострокові парламентські вибори. “Такий крок був би закономірним”, - вважає С.НІКОЛАЄНКО.

На його думку, нинішній парламент “є найбільш неефективним з усіх попередніх”. "Парламент демонструє повну неспроможність вирішувати людські проблеми, вчасно реагувати на економічні та політичні виклики сьогодення. Ріст цін, інфляція, повна зневіра людей у владі, неспроможність виконувати обіцяне виборцям, постійна колотнеча у правлячій коаліції, свідчать про повну недієздатність вищого законодавчого органу», - заявив секретар політради СПУ.