Яценюк вважає, що про конфлікти всередині влади краще мовчати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арсеній Яценюк заявив під час прес-конференції за підсумками 2015 року.

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"Мені багато чого хочеться вам сказати, але я вам нічого не скажу і буду мовчати до останнього для того, щоб не повторився сумнозвісний сценарій 2005 року", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання журналістів.