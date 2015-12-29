Яценюк вважає, що про конфлікти всередині влади краще мовчати
17:31, 29 грудня 2015Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає за краще не говорити про внутрішні конфлікти в коаліції і можливі протистоянні президента і прем'єра.
Яценюк вважає, що про конфлікти краще не згадувати / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Арсеній Яценюк заявив під час прес-конференції за підсумками 2015 року.
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"Мені багато чого хочеться вам сказати, але я вам нічого не скажу і буду мовчати до останнього для того, щоб не повторився сумнозвісний сценарій 2005 року", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання журналістів.
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