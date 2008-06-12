У Жванії народився син

Народний депутат (НУ-НС) Давид Жванія вчетверте став татом.

Причому, нарешті, чоловіче честолюбство Жванії може бути задоволеним - після трьох дочок у нього і його дружини Оксани народився довгоочікуваний син, пише ТаблоID.

Малюк з`явився на світ сьогодні о 7:55 і має зріст 56 сантиметрів та вагу 3880 грамів. Про це виданню повідомив сам Жванія.

"У Оксани пологи пройшли прекрасно. Я був присутній при пологах", - сказав Жванія.

Він також повідомив, що новонародженого хлопчика назвуть Давид.