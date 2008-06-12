У Жванії народився син
11:33, 12 червня 2008Політика
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Політик був присутній при пологах
Народний депутат (НУ-НС) Давид Жванія вчетверте став татом.
Причому, нарешті, чоловіче честолюбство Жванії може бути задоволеним - після трьох дочок у нього і його дружини Оксани народився довгоочікуваний син, пише ТаблоID.
Малюк з`явився на світ сьогодні о 7:55 і має зріст 56 сантиметрів та вагу 3880 грамів. Про це виданню повідомив сам Жванія.
"У Оксани пологи пройшли прекрасно. Я був присутній при пологах", - сказав Жванія.
Він також повідомив, що новонародженого хлопчика назвуть Давид.
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