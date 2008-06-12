У Тимошенко в Запоріжжі ледве зуби не повилітали

Злітна смуга аеропорту Запоріжжя потребує ремонту, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Запоріжжі на нараді з адміністративно-господарським активом Запорізької області.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні вона особисто переконалася в поганій якості злітної смуги під час посадки літака, на якому прибула в Запоріжжя.

«Мало зуби не повилітали», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ремонт злітно-посадочної смуги може бути проведений за рахунок 1,2 млрд. грн., заощаджених під час ремонту в аеропортах Дніпропетровська і Харкова.

При цьому вона підкреслила, що аеропорт у Запоріжжі визначений як резервний на час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.