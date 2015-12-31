Українські військові знайшли декілька "теплих" привітальних слів для Путіна (відео)

"Звичайно, за декілька годин до початку святкового застілля хочеться говорити лише про позитив. Але декілька "теплих" привітальних слів та щирих побажань знайшли наші військові і для президента однієї сусідньої держави", - йдеться у повідомленні волонтерської організації Повернись живим.

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