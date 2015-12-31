Путін не привітав Порошенка з Новим роком

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Кремля. Зокрема, зазначається, що Путін привітав з Різдвом та наступаючим новим, 2016 роком глав іноземних держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій.

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Президент РФ привітав лідерів Азербайджану, Австрії, Вірменії, Білорусі, Бразилії, Угорщини, Венесуели, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Китаю, Киргизстану, Республіки Корея, Куби, Молдови, Монако, Сербії, США, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Фінляндії, Франції, ПАР і Японії.

Також Путін привітав Папу Римського Франциска.

Разом з тим, на сайті зазначено, що президент РФ привітав маріонеткову владу в окупованих Росією частинах Грузії Південної Осетії і Абхазії.

Крім того, президент РФ привітав ряд колишніх глав іноземних держав і урядів, а також політичних діячів, зокрема, Крістіну Фернандес де Кіршнер, Сільвіо Берлусконі, Фіделя Кастро, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша-молодшого, Короля Хуана Карлоса I, Нікола Саркозі, Франсуа Фійона, Герхарда Шредера, Гельмута Коля, Генрі Кіссінджера, Тар'ю Халонен.