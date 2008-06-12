П'ята частина України не знає, хто такий Балога

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ є лідерами громадської підтримки.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова до результатів соціологічного дослідження, проведеного з 30 травня по 7 червня цього року службою центру.

В ході опитування респондентам ставилось питання: “Чи підтримуєте Ви діяльність наведених державних діячів, посадових осіб, політиків?”. Запропонований перелік включав 13 прізвищ.

Згідно з отриманими результатами, повністю підтримують діяльність Ю.ТИМОШЕНКО 16,1% опитаних, В.ЯНУКОВИЧА - 15,9%. При цьому їхні окремі дії підтримують відповідно 27,2% та 28,3% респондентів.

Про повну підтримку діяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА повідомили 6,3% громадян, які взяли участь в опитуванні; про підтримку його окремих дій сказали 31,7%.

Діяльність бізнесмена Ріната АХМЕТОВА підтримують відповідно 5,2% та 20,5% опитаних; керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ - 1,0% та 12,0%; секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ - 6,4% та 25,6%; лідера блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА - 3,8% та 19,8%; лідера блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА - 9,3% та 36,1%; міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА - 6,7% та 22,6%; голови СПУ Олександра МОРОЗА - 2,6% та 19,0%; лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 8,2% та 21,3%; першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА - 6,1% та 20,7%; голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА - 8,6% та 31,1%.

Водночас в ході опитування про непідтримку діяльності Ю.ТИМОШЕНКО повідомили 49,3%; В.ЯНУКОВИЧА - 46,8%; В.ЮЩЕНКА - 53,1%; Р.АХМЕТОВА - 47,2%; В.БАЛОГИ - 49,2%; Р.БОГАТИРЬОВОЇ - 42,3%; В.КИРИЛЕНКА - 42,0%; В.ЛИТВИНА - 38,4%; Ю.ЛУЦЕНКА - 57,7%; О.МОРОЗА - 64,1%; П.СИМОНЕНКА - 57,9%; О.ТУРЧИНОВА - 49,4%; А.ЯЦЕНЮКА - 39,6 %.

Як виявилось, серед запропонованих політиків та державних діячів найменш відомим для громадян є В.БАЛОГА: 22,6% опитаних сказали, що не знають такого політика. Не змогли оцінити його діяльність 15,2% респондентів. Відповідно 0,2% та 7,1% отримала Ю.ТИМОШЕНКО; В.ЯНУКОВИЧА - 0,4% та 8,6%; В.ЮЩЕНКО - 0,3% та 8,5%; Р.АХМЕТОВА - 10,6% та 16,5%; Р.БОГАТИРЬОВА - 10,7% та 14,9%; В.КИРИЛЕНКО - 17,1% та 17,3%; В.ЛИТВИН - 2,4% та 13,9%; Ю.ЛУЦЕНКО - 2,1% та 10,9%; О.МОРОЗ - 1,0% та 13,3%; П.СИМОНЕНКО - 1,4% та 11,2%; О.ТУРЧИНОВ - 8,6% та 15,1%; А.ЯЦЕНЮК - 5,8% та 15,0%.

Соціологи зазначають, що за останні роки рівень підтримки діяльності Ю.ТИМОШЕНКО досягав найвищих показників у квітні 2005 р.; частка тих, хто не підтримує її дії, досягала найвищого значення у квітні 2007 р. Після призначення на посаду прем’єр-міністра України підтримка дій цього політика помітно зросла і залишалася на досить високому рівні до лютого цього року. У березні-квітні рівень її підтримки помітно знизився, порівняно з лютим, а у червні дещо знизився, порівняно з квітнем.

Показники підтримки дій В.ЯНУКОВИЧА дещо гірші, ніж наприкінці минулого року. З початку року підтримка його дій змінюється незначним чином.

Протягом 2008 р. спостерігається зниження підтримки дій голови Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКА.