МЗС Польщі назвав російсько-український конфлікт однією з загроз 2016 року

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський серед загроз та викликів 2016 року для Польщі назвав, зокрема, не врегульований російсько-український конфлікт та наслідки розширення так званої «Ісламської держави», повідомляє Польське радіо.

Оцінюючи стосунки між Польщею та Росією, Ващиковський зауважив: «Це не ми створили “льодовиковий період”, це не ми атакували інші країни, не ми висилали “зелених чоловічків” до інших країн для того, щоб відібрати частину території. Тож, якщо ми говоримо про будь-які проблеми, вони були створені не у нас, а в Москві. І ключі до поліпшення ситуації також знаходяться у Москві», – зазначив Ващиковський.

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Глава МЗС Польщі вважає, що розташування на території країни постійних баз НАТО є цілком реальним.

Щодо Європейського Союзу, Ващиковський наголосив, що євро – це утопія, бо не допомагає Європі, й що у євроспільноті немає демократичних засобів обрання лідерів.

“Ні єврозона, ні ЄС не мають демократичного механізму, прийнятного для всіх. Ми перебуватимемо у такому клінчі до того часу, доки або знайдемо такий механізм, або повернемося назад, щоб не перебувати у рішеннях, які є утопічними і перешкоджають. Якщо ж ні, то матимемо проблеми в Євросоюзі”, – наголосив глава МЗС Польщі.