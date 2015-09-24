Половина українців вважає Росію відповідальною за збройний конфлікт на Донбасі - опитування

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати соціологічного дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова з 22 по 27 липня цього року.

Згідно з дослідженням, третина населення (33,4%) вважає, що ця відповідальність спільна і однаковою мірою, лягає як на Україну, так і на Росію.

Лише 9,4% вважає, що відповідальність за конфлікт несе, перш за все, Україна, 8,5% - важко відповісти.

На заході і в центрі України більша частина населення однозначно покладає відповідальність за конфлікт на Росію (67% і 62% відповідно).

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В інших регіонах громадська думка дещо відрізняється. Так, на півдні половина жителів регіону (51%) вважає, що обидві держави однаково відповідальні за конфлікт.

На сході громадська думка майже розділилася між тими, хто покладає відповідальність на Росію в першу чергу (37%) і тими, хто розділяє цю відповідальність між Україною і Росією (39%).

На звільненій частині Донбасу 42% вважають, що обидві держави є відповідальними за збройний конфлікт, 24% вважають, що відповідальна передусім Росія, а 18% - переконані, що Україна.

Крім того, майже половина (49,7%) опитаних вважає, що санкції США і Європейського Союзу проти Росії у відповідь на російську анексію Криму і військову участь на сході України мають бути посилені, 14,6% вважають, що санкції мають зберігатися на нинішньому рівні, 8,5% - санкції мають бути скасовані, 5,6% - санкції мають бути пом'якшені. 21,6% - важко відповісти.

Всього в ході дослідження опитано 2011 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки 2,3%.