Яценюк називає «неймовірними» темпи інфляції в Україні

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує вжити ряд антиінфляційних заходів, що суттєво зменшать темпи інфляції в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер сказав під час виступу у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ перед професорсько-викладацьким складом та студентами.

А.ЯЦЕНЮК дав оцінку сучасному економічному стану України.

За його словами, «зараз відбувається ключовий виклик не тільки для України, а і для всього світу – це виклик інфляції». А.ЯЦЕНЮК назвав «неймовірними» темпи інфляції в Україні, яка, за його словами, дорівнює 30%, і зазначив, що інфляційні процеси – «це не процеси, які знаходяться виключно в одній моногамній площині, це явище, з яким зіткнувся весь цивілізований світ і яке пов`язане з неймовірним ростом цін на енергетичні ресурси».

Головними чинниками інфляційних процесів голова ВР назвав енергетичну складову, продовольчу кризу у світі, глобальне потепління, «кредитну турбулентність».

Торкаючись особливостей інфляційних процесів в Україні, А.ЯЦЕНЮК назвав ще одним з їх чинників відсутність системи покриття товарних дисбалансів. При цьому він наголосив, що «виключно монетарними засобами зупинити інфляцію неможливо».

Голова Верховної Ради висловив думку про необхідність зменшення дефіциту державного бюджету, скорочення соціальних видатків, що стримає інфляційні процеси. Він також запропонував низку антиінфляційних заходів, серед яких запровадження «гнучкого валютообмінного курсу, «координація дій з урядом по витрачанню державних коштів, розробка системи товарного покриття, запровадження гнучкої політики щодо вироблення товарних робіт і послуг».

«Лише за виконання впровадження цих елементів можливо зменшення темпів інфляції», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

На думку голови ВР, «сьогоднішня перспектива України – не в металі, не в газі, а у поверненні до сторічної історії України – аграрної держави». За його словами, Україна «має на найближчі 20 років чітку перспективу зростання ВВП виключно у аграрному секторі, а також має стати ключовим аграрним гравцем у світі».

Перспективним для зростання ВВП А.ЯЦЕНЮК також вважає розвиток сектору будівництва, продаж металу і торгівлю.

Ще один з перспективних напрямків розвитку вітчизняної економіки, вважає спікер парламенту, полягає у підтримці нових ідей та технологій. «Як ключовий двигун конкурентноздатної економіки – розумні люди, які здатні запропонувати, згенерувати ідеї та їх реалізувати», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно формувати національний капітал на всіх рівнях. На його думку, найближчим часом необхідно внести зміни до доходної частини бюджету, завершити земельну реформу. «Земля – це останній капітал, який залишився в Україні. Його втрата може означати втрату контролю над державою», - наголосив він.