Уряд прагне прийняття України до НАТО за трьома напрямками

Рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО безпосередньо залежатиме від оцінки прогресу інтенсифікованого діалогу між країною і Північноатлантичним альянсом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На саміті в Бухаресті було прийняте рішення, відповідно до якого в грудні 2008 року планується дати першу оцінку інтенсифікованого процесу між Україною і НАТО, і залежно від оцінки прогресу буде прийняте інше рішення, яке стосуватиметься перспектив приєднання України до ПДЧ», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр-міністр підкреслив, що уряд у питанні приєднання України до ПДЧ в НАТО дотримується послідовної позиції.

«Є три основні сфери, на яких уряд України зосереджує свою увагу. Перше – це координація політики євроатлантичної інтеграції і якість цієї координації. Друге – це якість публічної дискусії в українському суспільстві, і третє – це дискусія та діалог з іншими країнами в регіоні для того, аби пояснити бачення України, її пріоритетів у напрямку євроатлантичної інтеграції», - додав він.

Г.НЕМИРЯ підкреслив, що уряд завжди акцентував і акцентуватиме на якісній стороні процесу. «Це, насамперед, і лише потім ми розглядаємо якісь гіпотетичні дати. Як відомо, на сьогодні в Альянсі відсутній консенсус. І, безперечно, як будь-яка інша організація, НАТО здійснює кроки, щоб досягти такого консенсусу. Цьому також сприятиме візит Генерального секретаря НАТО в Україну», - зазначив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН. 16-17 червня в Україні перебуватиме делегація Північноатлантичної Ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.