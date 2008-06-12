Тимошенко радить ПР спокійно працювати в опозиції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що якщо Партія регіонів не блокуватиме роботу парламенту, то він цілком зможе продуктивно працювати і приймати закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Запорізькій області.

«Якщо не блокуватиме парламентська опозиція, а власне Партія регіонів, парламент зможе успішно приймати закони», - заявила прем`єр.

За її словами, парламент продемонстрував, що за ухвалення деяких законів голосували не тільки депутати фракцій, що входять у коаліцію.

Разом із тим Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогодні коаліція налічує 228 депутатів, і існуватиме доти, доки одна з фракцій не вийде з неї.

«Сьогодні у складі 228 депутатів працює демократична коаліція. І я б радила Партії регіонів спокійно працювати в опозиції, і не робити політичних помилок», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня фракція Партії регіонів блокувала роботу парламенту з вимогою заслухати звіт голови Фонду держмайна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про роботу фонду.