Ющенко про армію, зброю і проблему №1

Український оборонно-промисловий комплекс може успішно розвиватися та стати конкурентоспроможною галуззю за умови підтримки з боку держави.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, завершуючи у Дніпропетровську нараду з генеральними конструкторами підприємств оборонно-промислового комплексу України на тему «Про стан справ у сфері розробки нового та модернізації існуючого озброєння і військової техніки для потреб ЗСУ, наявні проблеми та шляхи їх вирішення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент особливо наголосив, що уряд, безумовно, має забезпечити ОПК необхідним фінансуванням. «Нам треба зробити все, щоб змінити в державі ставлення до оборонного комплексу, до оборонної та безпекової політики загалом», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Наразі «проблемою номер один» глава держави назвав відсутність сталого фінансування ОПК та ЗСУ. За словами Президента, практично йдеться про те, що низка національних програм відповідного напрямку просто «ігнорується і не виконується». Йдеться, зокрема, про фінансування державного замовлення в оборонній сфері, переходу ЗСУ на контрактну основу.

Глава держави окремо звернув увагу на проблему оснащення військовослужбовців, яке в Україні у десятки разів гірше, ніж у інших країнах світу. «З цим миритися я не збираюся... Це проблема професійного ставлення до святої місії захисту країни», - сказав він.

На прес-конференції після завершення наради глава держави зокрема звернув увагу на існуючу проблему зі збереженням та утриманням військової техніки, термін експлуатації якої вичерпано. За його словами, у такому стані перебувають 55% бойових літаків, 85% зенітно-ракетних комплексів , 84% бойових кораблів і 73% ракетно-артилерійського озброєння. Президент особливо підкреслив, що така ситуація склалася не через відсутність відповідних національних стратегій і програм, адже вони існують. Ключовою проблемою, за його словами, є знову ж таки «відсутність чіткої державної політики щодо реалізації конкретних державних програм».

Говорячи про стан оборонної промисловості, В.ЮЩЕНКО нагадав, що йдеться про 700 підприємств, що повністю знаходяться в державному управлінні. «Відсутність будь-якого державного фінансування, програми державного замовлення веде протягом багатьох років до банкрутства одну з найтехнологічніших частин нашої економіки», - констатував В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що «формування ефективної, здорової національної політики у сфері озброєння є національним пріоритетом».

Водночас глава держави високо оцінив роботу конструкторських бюро, що працюють на оборонну галузь, відзначивши високу конкурентноздатність їхньої продукції, яка часто значно перевищує за характеристиками сучасні закордонні розробки. У цьому контексті Президент наголосив, що на сьогодні, безумовно, актуальним питанням є забезпечення належного фінансування цієї сфери.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що за підсумками наради прийнято рішення про створення з наступного вівторка шести робочих гру п, які протягом тижня мають сформувати протоколи, у рамках яких кожне Конструкторське бюро окреслить тактичні перспективи своєї роботи на 2008-2009 роки. Президент очікує від Міністерства оборони, Мінпромполітики, МНС та інших силових і оборонних відомств опрацювання відповідних пропозицій «як щодо держзамовлення, так і щодо забезпечення фінансування в рамках перегляду бюджету 2008 року».

За словами Президента, через тиждень він хоче побачити узагальнені пропозиції та ініціативи, які має намір внести до парламенту та уряду як першочергові для врахування при прийнятті змін та доповнень до бюджету. «Уряд, нація повинні зрозуміти: основною характеристикою політики 2008 року має бути політика розвитку», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що докладе всіх зусиль, щоб пропозиції КБ щодо реалізації новітніх розробок у сфері ОПК були втілені в життя і взяті на оснащення української армії.