Катеринчук позбавив повноважень своїх депутатів у Київраді

13 червня 2008 року була скликана ІІ Міжпартійна конференція Київської міської регіональної організації політичної партії «Європейська партія України» та Регіональної організації політичної партії «Європейська платформа». Про це повідомляє прес-служба Блоку Миколи Катеринчука.

На конференції о 16 год. 26 хвилин було проголосоване питання про відкликання й дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за списком Блоку Миколи Катеринчука.

Керуючись ч.ч. 5, 6 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Угодою про утворення виборчого блоку місцевих організацій політичних партій на позачергових виборах депутатів Київської міської ради та, беручи до уваги Акт від 13.06.08 р. (засвідчує факт відсутності особистих письмових заяв від депутатів до Київської міської ради, обраних за списком Блоку Миколи Катеринчука, про входження до складу депутатської фракції Блоку Миколи Катеринчука в Київській міській раді) було прийняте рішення відкликати та достроково припинити повноваження наступних депутатів: Ланового Володимира Тимофійовича, Резнікова Олексія Юрійовича, Тесленка Павла Петровича, Гавриленка Бориса Борисовича та Ярошенка Романа Валерійовича.

Також 13 червня 2008 року о 16 год. 40 хв. до Київської територіальної виборчої комісії було подане та зареєстроване повідомлення (вх. № 3062 від 13.06.2008) про рішення ІІ Межпартійної конференції, з проханням до ТВК у відповідності до положень чинного законодавства України у триденний термін з дня одержання цього рішення, прийняти відповідне рішення про визнання обраними та зареєструвати наступних за черговістю кандидатів у депутати Київської міської ради у виборчому списку Блоку Миколи Катеринчука.

“П‘ятниця-тринадцяте стала для депутатів-зрадників Тесленка, Ярошенка та Гавриленка фатальним днем. Конференція одноголосно позбавила промерську більшість у Київраді арифметичної достатності. Я вважаю, що в такий спосіб ми довели власну відданість заявленим гаслам і тим виборцям, котрі проголосували за нас на дострокових виборах у Києві. Я не заперечую судової тяганини з цього питання, однак правда на нашому боці», - зазначив Микола Катеринчук після проведення конференції.