Україну відвідає Генсек НАТО

16-17 червня відбудеться візит в Україну делегації Північноатлантичної Ради та Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Як повідомляє президентська прес-служба, візит відбуватиметься на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з метою активізації політичного діалогу між Україною та Альянсом та у зв’язку з рішенням Бухарестського саміту НАТО започаткувати період інтенсивних контактів з Україною на високому політичному рівні.

В ході візиту буде оцінено стан виконання Україною Плану дій Україна-НАТО, зокрема Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік у контексті заявки України стосовно приєднання до ПДЧ.

Програмою візиту також передбачено проведення засідання Комісії Україна - НАТО на рівні послів за участю міністрів закордонних справ та оборони України, зустрічі делегації Північноатлантичної Ради та Генерального секретаря НАТО з Президентом України, прем`єр-міністром та головою Верховної Ради, а також відвідання групами делегації НАТО деяких регіонів України.