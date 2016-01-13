Полторак: реформування Міноборони та ЗСУ на засадах кращих армій світу є одним із пріоритетів

Як повідомила прес-служба Міноборони, про це міністр оборони України Степан Полторак заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Герміне Поппеллер.

За словами Полторака, якщо у 2015 році йшлося про відновлення боєздатності Збройних сил України, формування нових частин та підрозділів, то у 2016 році йдеться про проведення кардинальних реформ в українській армії.

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"За минулий рік ми збільшили чисельність Збройних сил України до 250 тисяч осіб, відновили 34 тисячі і закупили 3,5 тисячі одиниць військової техніки, змінили систему підготовки особового складу, систему управління та зв’язку, провели заходи часткової мобілізації. Ці заходи, у тому числі, дозволили стримати російську агресію на сході України", — зазначив міністр.

Полторак висловив вдячність за допомогу, яку українське оборонне відомство отримує від інших держав.

"За останні роки Україна кардинально змінилася, як змінилися і її Збройні сили. Багато чого зроблено, багато чого ще треба зробити. Є проблеми, але ми їх розуміємо і готові вирішувати — ми хочемо змін. Важливо, щоб проведені реформи були активні і незворотні", — наголосив міністр.

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Своєю чергою Поппеллер зауважила, що протягом останнього часу Збройні сили України зазнали якісних змін на краще. Вона акцентувала увагу на важливості відкритості реформ в українській армії.

Крім того, сторони підкреслили важливість виконання Мінських угод та врегулювання ситуації на сході України. Під час спілкування сторони обговорили поточну ситуацію в Україні загалом та у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а також приділили значну увагу питанням, пов’язаним з діяльністю Збройних сил України.

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Полторак також запропонував найближчим часом організувати та провести зустріч з главою австрійського оборонного відомства.