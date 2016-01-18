Рада ЄС обговорює допомогу Україні в проведенні реформ - Могеріні

Як передає власний кореспондент УНІАН, такий пункт порядку денного назвала сьогодні у Брюсселі перед початком засідання високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

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"Повний пункт порядку денного - наша підтримка Україні. Ми не тільки обговоримо виконання Мінських домовленостей, але й, перш за все і найголовніше - нашу підтримку Україні, підтримку порядку денного реформ", - сказала вона.

Федеріка Могеріні зазначила, що це особливо важливо, зважаючи на те, що вступила в дію поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄC. "Ми повинні докласти всіх зусиль і гарантувати, що українці отримають результат", - підкреслила високий представник.