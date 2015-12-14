Могеріні не бачить перешкод для продовження санкцій проти РФ

Про це вона заявила перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі, передає "Європейська правда".

При цьому вона зазначила, що на Раді ЄС 14 грудня обговорюватися питання санкцій не буде, "якщо тільки міністри не висловлять бажання".

"Ми не маємо російського питання на порядку денному сьогодні. Ми будемо говорити про наших східних партнерів.

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Це питання буде вирішувати на цьому тижні Європейська рада, як це завжди було, коли мова йде про санкції проти Росії", - сказала Могеріні.

"Якщо говорити про політичне рішення, то я не бачу значних проблем у питанні продовження санкцій у європейських столицях", - заявила вона.